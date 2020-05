Ruim honderd mensen beboet in Eindhoven na overtreden coronaregels

Los van de bekeuringen zijn 23 jongeren verwezen naar bureau Halt. Jorritsma antwoordde dit dinsdag op vragen van raadslid Mary-Ann Schreurs. De burgemeester schetste de gang van zaken bij het beboeten van mensen die zich niet houden aan de landelijke noodverordening die in het leven is groepen sinds het uitbreken van de pandemie: eerst overtreders aanspreken, dan waarschuwen en in derde instantie bij excessen beboeten.

Geen boeman

,,We willen voorkomen dat de politie en andere handhavers een soort boeman worden. Bij een waarschuwing noteren we wel naam en rugnummers van overtreders en geldt: twee keer geel is rood”, zei de burgemeester in een vragenuurtje voor raadsleden over corona. In Eindhoven zijn nu 571 waarschuwingen uitgedeeld. Jorritsma kon niet aangeven waarvoor precies de boetes zijn uitgedeeld.