Ruim zeven jaar cel voor beroepsinbreker die zelf bezweert goudeerlijk te zijn

Het schoolver­zuim neemt toe in de regio: controles zijn scherper dan voorheen

10:00 EINDHOVEN/HELMOND - Het schoolverzuim neemt toe in Zuidoost-Brabant, zo blijkt uit een rapportage over het schooljaar 2018-2019. Maar dat is niet zo gek: er wordt veel scherper gecontroleerd dan voorheen. Toch lijken scholen en instanties meer in controle te zijn.