Ruimte voor meer coronatests in regio Zuidoost-Brabant

Er moeten meer corona-tests worden afgenomen omdat alle docenten in het basisonderwijs het recht krijgen om die te ondergaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat de GGD’s de capaciteit hebben om dat te doen.

De GGD Brabant Zuidoost in Eindhoven bevestigt dat. ,,Op dit moment hebben we onze maximale capaciteit van honderd tests per dag nog niet bereikt. Er is er dus nog ruimte om meer testen uit te voeren”, zegt een woordvoerder. ,,Als het onderwijzend personeel getest gaat worden, dan zal de capaciteit opgehoogd moeten worden. Als dat zo is gaan wij ons daar op voorbereiden en gaan wij opschalen.”

De GGD-medewerkers nemen de monsters af en verwerken de uitkomsten. De daadwerkelijke tests worden voor deze regio gedaan bij stichting PAMM in Veldhoven en in het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg.

110 procent personeelsinzet

Pathologisch en micro-biologisch laboratorium PAMM in Veldhoven onderzoekt nu gemiddeld tweehonderd afgenomen tests per dag op aanwezigheid van het Covid 19-virus dat corona veroorzaakt. Volgens een woordvoerder is er ruimte tot uitbreiding naar vijfhonderd tests per dag. De laboranten en microbiologen maken nu wel overuren om al het werk aan te kunnen. ,,We zitten nu op 110 procent personeelsinzet", zegt de woordvoerder.