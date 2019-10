Run op huurwoningen regio Eindhoven en Helmond

Het aantal mensen dat actief zoekt - dat minimaal één keer per jaar reageert op een woning die wordt aangeboden - is gegroeid van 19.825 begin 2016 naar 35.103 eind 2018. Het aantal ‘veelreageerders’ - mensen die in 1 jaar op meer dan 25 woningadvertenties reageren- is verdubbeld van 5.206 in 2016 naar 11.342 in 2018. Eind 2018 kwamen er zo over de hele linie vier keer zoveel reacties binnen op woningadvertenties als begin 2016.