Run op kappers en schoonheidssalons: ‘Klanten bang voor nieuwe lockdown’

Philips en Siemens vechten om aandacht voor CT-scan­ners

EINDHOVEN/BEST - Voor een onderzoek de CT-scanner in is al geen pretje. Maar als er ‘iets te zien’ is op een scan moet een patiënt daarna ook nog vaak andere onderzoeken ondergaan om een diagnose te kunnen stellen. Philips ontwikkelde een nieuwe scanner in Best waarbij dat niet meer hoeft. Ook Siemens komt met een betere CT-scanner.

12:00