Run op online hulp van GGzE in regio Eindhoven

Pingpongen over rug van kind; ouders boos over einde Kluppluz in Eindhoven

22:50 EINDHOVEN - Ouders zitten met hun handen in het haar, nu Kluppluz zich gedwongen ziet zijn groepsbegeleiding in Eindhoven af te bouwen. De eerste kinderen van wie de indicatie is verlopen zitten al thuis, nog zonder zicht op een alternatief. ,,We horen niks van de gemeente Eindhoven." Eigenlijk willen de ouders ook geen ander aanbod. ,,Kluppluz is het beste voor ons kind."