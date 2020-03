Run op overlevingspakketten voor daklozen in Eindhoven

Corona raakt ook de daklozen in Eindhoven. Een groeiend aantal kiest ervoor om buiten te slapen in plaats van in de nachtopvang. ,,Mensen zitten daar nogal dicht bij elkaar", weet diaken en straatpastor Rob Kosterman. Momenteel slapen zo'n veertig mensen op straat of in een leegstaand gebouw, nachtvorst of niet.

Kosterman wordt de laatste tijd overspoeld met verzoeken om overlevingspakketten. Dat zijn rugzakken met daarin een slaapzak. De pakketten worden sinds tien jaar elke winter geleverd door de stichting (Z)onderdak. ,,Voorheen deed ik dit met mijn broer Piet", vertelt Hugo van Rooij van de stichting. ,,Maar die is enige tijd geleden afgehaakt. We werken nu samen met het straatpastoraat, gevestigd in de Catharinakerk.”

Eénpersoons tentjes

Het is de laatste tijd erg hard gegaan met de overlevingspakketten, zeggen Van Rooij en Kosterman. In een gemiddelde winter reikt de stichting er zo’n 120 uit. Van Rooij: ,,Dat zijn er dit jaar ongeveer het dubbele. Ik had er nu nog een zeventig liggen, als reserve. Ook was er vraag naar éénpersoons tentjes. Ik heb een leverancier gevonden en donderdag lever ik er vijftig af. Het geeft de mensen wat veiligheid", zegt Van Rooij.