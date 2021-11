Run op testen bij GGD Brabant Zuidoost

Toch maar laten prikken dan? ‘Ik ben het gezeik helemaal beu en ga met de flow mee’

EINDHOVEN/HELMOND - ‘Liever niet, maar ja, anders kun je straks helemaal niks meer.’ Dat is het meest gehoorde antwoord op de vraag waarom mensen er nu voor kiezen om zich toch te laten vaccineren. Maar dat ze nu in rijen voor de deur staan, nee. Tenminste niet bij de prikstraten in Eindhoven en in Helmond.

4 november