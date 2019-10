Rupsenramp dreigt voor Brabant

EINDHOVEN - Er dreigt komend jaar een rupsenramp voor Brabant. Het aantal vlinders van de rups is elders sterk afgenomen, maar in Brabant juist opnieuw gegroeid.

In Noord-Brabant piekte de overlast eind juni, begin juli al: wekelijks gingen bijna vierduizend Brabanders naar de huisarts omdat zijzelf of hun kinderen last hadden van uitslag. Komend jaar dreigt die overlast nog groter te worden.

Plaag

Om inzicht te krijgen in de mogelijke ‘plaagdruk’ heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups in alle provincies in totaal circa 1800 feromoonvallen geplaatst. Daarmee is de afgelopen maanden in kaart gebracht hoeveel eikenprocessievlinders er gevlogen hebben. Gemiddeld werden er 40 vlinders per val geteld. Dat is 45 procent minder dan in het recordjaar 2018, maar nog altijd meer dan in de jaren daarvoor. De onderzoekers verwachten daarom ook komend jaar ‘een grote plaagdruk’.

28 procent groei Brabant

Voor Brabant dreigt het komende rupsenseizoen helemaal rampzalig uit te pakken. ,,Opvallend is dat alleen in Noord-Brabant een toename 28 procent in het aantal vlinders is geconstateerd. Daar werd ook van alle provincies het hoogste gemiddelde aantal van 91 vlinders per val aangetroffen.”

In de grond