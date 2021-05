Russische hackers laten bedrijven miljoenen aan losgeld betalen: ‘Je kunt criminelen niet vertrouwen’

Eindhoven­se zat naast het raam waar de kogels insloegen: ‘Schutter had mij toch moeten zien?’

28 mei EINDHOVEN - De schutter die donderdagavond meerdere kogels afvuurde op een woning aan de Jan Heynslaan in Eindhoven, heeft onbegrijpelijke risico's genomen. De bewoonster zat namelijk op de bank naast het raam dat werd beschoten. Opvallend is dat vier videodeurbellen in de straat niks van de schietpartij hebben vastgelegd.