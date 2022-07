Ruud Bakker had video-imperium en bouwt nu huizen: ‘Als de politie iets moest weten, belden ze ons’

Brand oude boom treft buurt recht in het hart: ‘Onze as zou hier verstrooid worden’

EINDHOVEN - De tranen schieten in de ogen van Marijke Janssen als ze de zwartgeblakerde stam ziet van de eeuwenoude plataan bij ’t Wasven in Tongelre. De Eindhovense is duidelijk geraakt door de brand die vermoedelijk is aangestoken.

6:51