Ruw van binnen, glad van buiten: Eindhovense hoes helpt doorligwonden voorkomen

PS­V-verdediger Armando Obispo maakt na maanden blessure­leed rentree

22 februari PSV-verdediger Armando Obispo staat na een half jaar revalideren voor zijn rentree. Het 21-jarige talent kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie bij de Eindhovenaren, omdat hij in augustus geblesseerd raakte. Dinsdagavond speelt hij - ijs en weder dienende - mee met Jong PSV in het duel met Helmond Sport.