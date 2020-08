Ruzie escaleert in mishandeling met kettingslot en broeksriem in horecagebied Eindhoven

Rel in VS over 'te dure’ ademappara­ten Philips; topman Van Houten ontkent aantijgin­gen

31 juli EINDHOVEN - In de VS is een politieke rel ontstaan over de mega-deal die Philips sloot met de Amerikaanse regering voor de levering van beademingsapparatuur. Het concern zou de systemen tijdens de coronacrisis tegen veel te hoge prijzen hebben verkocht. Philips ontkent de aantijgingen.