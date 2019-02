Ruzie om niks in Helmond leidt tot eis van vier jaar cel

Het ene moment zaten ze met een paar mannen achter in de tuin bier te drinken, het andere moment stonden ze tegenover elkaar. Weer later lag de een bovenop de ander, waarbij de onderste partij de bovenligger vier keer stak.

Zo moet het zijn gegaan op een middag met veel bezoek in een Helmonds woonhuis, in september vorig jaar. De onderliggende, stekende partij stond vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch.

Ballen

Zelf wist Gerrie D. (53) uit Helmond niet meer heel precies hoe het was gelopen. Wel dat er ruzie was ontstaan. Zijn belager had daarbij geroepen: ‘Ik vermoord je.’ D. zelf had geantwoord: ‘Daar heb je de ballen niet voor.’ Waarna het knokken was begonnen.

Het gestoken slachtoffer deelde de eerste klap uit. Hij had daarbij volgens D. het schuim op zijn mond. Na de eerste klap werd D. nog vaker ‘plankgas geslagen.’ Hij zakte door zijn knieën en vanaf dat moment zijn z'n herinneringen even weg. ,,Dat ik klappen kreeg weet ik nog wel, de rest niet meer. Als ik heb gestoken, heb ik het gedaan omdat ik niet anders kon.”

Bloeding

Dát er was gestoken, staat wel vast. Het slachtoffer had drie dagen in het ziekenhuis gelegen, met een bloeding in zijn borstholte. Hij had drie messteken in zijn buik opgelopen, en één in zijn borst. Sinds de steekpartij gaat het niet goed met hem. Weinig energie en vaak benauwd.

Over de aanleiding waren alle aanwezigen op het feestje het ook wel zo'n beetje eens. Die was er niet geweest. ,,Het ging eigenlijk over niks, het was de moeite niet waard’‘’, vond het slachtoffer. ,,Gewoon zatte praat", zei een getuige. Gevolg is wel dat de twintigjarige vriendschap tussen de twee mannen nu voorbij is. Het slachtoffer heeft geen zin in bemiddelingspogingen. ,,Gerrie is veel te ver gegaan, ik hoop dat ze hem nooit meer loslaten", had hij gezegd.

Noodweer