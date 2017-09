Ryanair: helft geannuleerde vluchten overgeboekt

Medewerkster parfumerie Eindhoven opgepakt wegens diefstal uit eigen winkel

16:11 EINDHOVEN – Een medewerkster van een parfumerie in Woensel is vrijdag 15 september opgepakt. De 29-jarige vrouw deed een poging tot het stelen van cosmetica met een waarde van ruim 1300 euro. De medewerkster, woonachtig in het Belgische Neerpelt, poogde de spullen tijdens het werken te stelen, maar werd daarbij in de nek gegrepen.