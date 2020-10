Ryanair moet vergoeding betalen aan piloten die zelf vertrokken

UPDATE Ryanair vangt bot: toch schadever­goe­ding voor Eindhoven­se piloten

7 februari EINDHOVEN - Ryanair heeft ook in hoger beroep bot gevangen. De Ierse prijsvechter moet acht piloten die tot eind 2018 op Eindhoven Airport waren gestationeerd gewoon ontslagvergoedingen betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch gisteren bepaald in het hoger beroep dat Ryanair had aangespannen in deze zaak.