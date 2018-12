Ryanair vraagt collectief ontslag aan voor Eindhovense medewerkers

Levenslang geëist voor twee moorden en aanslag op Eindho­venaar: 'Dit had veel weg van executie’

15:18 EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) hebben doodgeschoten. Volgens het OM had de dubbele liquidatie veel weg van een executie. ,,In een tijdsbestek van tien minuten zijn twee mannen doodgeschoten.”