Saamhorigheid in de wijk: wandelen langs kerststallen met een praatje erbij!

EINDHOVEN - Op zoek naar een gezellig uitje voor heel het gezin? Ga ‘Kerststallen spotten in de Achtse Barrier’. Stel je eigen route samen en wandel of fiets langs wintertaferelen en kerststallen en maak een praatje met de buurtbewoners

Gerrie Thijs en Ton van Bladel zijn de initiatiefnemers van ‘Kerststallen spotten in de Achtse Barrier’. Zij roepen de bewoners in hun wijk op om een kerststal of winters tafereel in de voortuin of achter het raam aan de straatkant te zetten. Groot of klein, met of zonder lichtjes, zelfgemaakt of gekocht het maakt niet uit. Hoe meer mensen meedoen hoe gezelliger het is en hoe meer de buurt met elkaar in contact komt.

Quote Tijdens de lockdown vorig jaar wilde ik de mensen motiveren om naar buiten te gaan, want wandelen mocht. Mensen hebben zo een doel om iets te gaan bekijken Ton van Bladel

Het is voor de tweede keer dat Thijs en Van Bladel het initiatief nemen om een ‘kerststallenroute’ te maken na het succes van vorig jaar. ,,Het idee had ik langer, maar tijdens de lockdown vorig jaar, wilde ik de mensen motiveren om naar buiten te gaan, want wandelen mocht. Mensen hebben zo een doel om iets te gaan bekijken”, vertelt Thijs.

Interactieve kaart

Deelnemers melden hun stal of tafereel aan op de Facebookpagina met een foto. Van Bladel: ,,Zij kunnen vervolgens op een interactieve kaart een huisje plaatsen. Wie een wandeling of fietstocht wil maken, kan de punten verbinden en zo een eigen route maken.”

Quote Van een deelnemer hoorden we vorig jaar dat hij amper contact had met zijn buren. Door het plaatsen van een kerststal is dat contact er weer Gerrie Thijs

Voor Thijs en Van Bladel is ook het sociaal aspect achter het idee belangrijk. Zij zien het als een activiteit waardoor buren met elkaar in contact komen. Thijs: ,,Van een deelnemer hoorden we vorig jaar dat hij amper contact had met zijn buren. Door het plaatsen van een kerststal is dat contact er weer. Een van zijn buren doet nu zelf ook mee.”

Iedere dag komen er nog aanmeldingen binnen. ,,Deelnemers zijn nog steeds welkom, het mag groter worden en nog meer gaan leven”, zegt Thijs.

Uitbundig versierd

Op de Nîmeslaan is het huis van Gerry Raap en haar man uitbundig versierd. De slee bij de voordeur staat te wachten op de eerste sneeuw. Het glas-in-loodstalletje is gemaakt door haar man. Voor de kindjes staan de snoepjes klaar. Raap: ,,Het is een leuk idee. Zeker in deze tijd. Zo kunnen mensen toch even samen zijn. We hebben dit jaar extra uitgepakt met de Dickensgroep en de houten panelen met verlichting aan de zijkant.”

Quote Ik heb nu al ideeën voor het volgend jaar Miron Verstegen

Een alternatieve stal is te vinden op Cahorslaan bij Miron Verstegen. Op haar raam staat een stal met peperkoek-mannetjes geschilderd. ,,Ik schilder wel vaker iets op het raam, bijvoorbeeld met verjaardagen. Nu wilde ik op een unieke manier, maar wel herkenbaar, een kerststal schilderen. Zo ben ik op het idee van de ‘gingerbreadman’ gekomen. Ik heb nu al ideeën voor het volgend jaar”, zegt ze lachend.

Geldprijzen

Het leefbaarheidsteam van de wijk heeft geldprijzen toegezegd voor de mooiste uitstalling, met als hoofdprijs 50 euro. Stemmen kan via Facebook of via een briefje in de brievenbus op Seinelaan 54. Donderdag 6 januari worden de winnaars bekendgemaakt.

Voor alle info zie Facebook: Kerststallen spotten in de Achtse Barrier