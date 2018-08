Saamhorigheid terug in de wijk

EINDHOVEN - In alle wijken, Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbos zijn de bewoners opgeroepen om deel te nemen aan het wijkfeest op zaterdag 18 augustus, want ‘het ouderwetse buurtgevoel moet terug’.

De terreinindeling waar alle activiteiten plaatsvinden moet nog gemaakt worden, maar voor de rest is alles nagenoeg geregeld voor het tweede wijkfeest voor de wijken Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbos.

Ingrid Versteegen, Nanette Senthivel, Joyce Goevaers en Nico Rensen inspecteren het terrein rondom buurtcentrum de Hoeksteen. Vorig jaar speelde het feest zich af bij het Pieter Eiffhuis, dit jaar is gekozen voor het wijkcentrum. Versteegen: ,,Het Pieter Eiffhuis heeft een groot terrein, maar er wordt op een gedeelte gebouwd en nu wordt het krap. Maar de gedachte speelde ook: waarom gebruiken we De Hoeksteen niet? Zij hebben ons nodig en wij hen.” Rensen: ,,Het wijkgevoel moet terug. Het gaat om het eenheidsgevoel. Wij moeten meewerken aan de burgerparticipatie, daarom is er veel bekendheid aangegeven met flyers en posters in de wijken, voor een grote opkomst.”

De editie van vorig jaar was geslaagd en dit jaar wordt het nog grootser aangepakt. Bovendien wordt ingespeeld op gezinnen. Alle verenigingen die gebruikmaken van het buurtcentrum zijn uitgenodigd voor de informatiemarkt.

Het Activiteitencentrum Eindhoven voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet aangeboren hersenletsel verkopen spulletjes op de markt. Goevaers: ,,Van 14.00 tot 18.00 zijn er foodtrucks, springkussens, ballonnenclown en kunnen kinderen worden geschminkt. Om 18.00 uur is er een minidisco. Heel de dag is er een dj die ook zingt en vanaf 20.00 uur is er livemuziek met de band ’t Orkesje. Die speelt nostalgische nummers.”