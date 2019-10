Saar en Ab: het vijftigste Lampegatse Boerenbruidspaar

EINDHOVEN - Tijdens de Boerenavond in Acht is zaterdag de verloving bekend gemaakt van het vijftigste Lampegatse Boerenbruidspaar.

Het Dorpshuis in Acht is goed gevuld met boeren en boerinnen. De zaal is feestelijk versierd, het is tenslotte het vijftigste bruidspaar dat hun verloving bekend gaat maken. Het Boerenbruidspaar 2020 zijn Saar Lakerlopen en Ab van Gijzenrooi.

In het dagelijkse leven Bianca van Bragt-Scholten en Joop Weekers, schoonzus en zwager. Vijftig jaar is dan geen carnavalsjubileum, maar het bruidspaar is niet voor niks vernoemd naar Sarah en Abraham. Beiden zijn lid van carnavalsvereniging De Leute. Het paar is gekozen omdat de vereniging dit jaar zesenzestig jaar bestaat, volgens de carnavalstradities wel een jubileumjaar (meervoud van elf).

Op carnavalsdinsdag 2020 wordt het paar in het onecht verbonden op de Stadse mert. Nieuw dit carnavalsseizoen is, dat het bruidspaar meedoet aan de Lampegatse carnavalsoptocht. Saar en Ab: ,,We hebben er zin in, we gaan er een gezellig jaar van maken.”

Nieuwe aanwas

Er zijn meer nieuwe initiatieven. Het dit jaar aangetreden, jongere bestuur wil een andere aanpak. Voorzitter Antoon Verbeek: ,,We willen meer bekendheid binnen het Eindhovense carnaval. Daarom doen we mee aan de optocht. We willen meer jongeren aantrekken, nieuwe aanwas is belangrijk.”

Een van de initiatieven is het uitnodigen van de Boerenbruidsparen van de afgelopen jaren. ,,De oude paren willen er graag bij betrokken blijven en hebben enthousiast gereageerd. We gaan een galerij maken met zoveel mogelijk foto's van oude paren.”

Anny Rutjes en Ad Bolk waren in 2012 een paar en vinden het netjes en aardig dat ze apart zijn uitgenodigd. Op de vraag of er in de loop der jaren veel is veranderd antwoorden zij: ,,Wij hebben er toen heel veel aandacht aan besteed. Wij hadden een grote club achter ons staan die overal mee naar toe gingen. Dat missen we wel eens bij andere bruidsparen. En het is jammer dat de Boerentocht met paard en wagen er niet meer is. Verder zijn de tradities het zelfde gebleven.”