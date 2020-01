Sacha (9) uit Eindhoven gaat liever schaken met Anish dan voetballen met Messi

Bedrijfs­lei­der Eindhoven­se shishaloun­ge blijft in cel tot behande­ling hoger beroep

17:21 DEN BOSCH - Dat Taylan A. graag wil samenwonen is voor het gerechtshof geen aanleiding hem in zijn hoger beroep vrij te laten uit voorarrest. Dat hij onschuldig is aan grof geweld en vrijheidsberoving in een Eindhovense shishalounge ‘zien wij niet in dit dossier’, vond raadsheer Bart Nieuwenhuizen. Wel zag hij groot gevaar voor herhaling.