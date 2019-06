Safari op Strijp-S, -T en -R tijdens Dag van de Architectuur en Bouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Op Safari op Strijp-S, -T en -R in Eindhoven, dat is het motto van de Dag van de Architectuur en van de Bouw in Eindhoven op zaterdag 15 juni. Het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) en de betrokken ontwikkelaars, bouwers en architecten sluiten bij de landelijke dag aan met vijf rondleidingen en een film.

Volledig scherm Het perron op Strijp-R dat is overgebleven van het uitgebreide Philips-spoornet in Eindhoven. © Michel Theeuwen

ACE organiseert uiteenlopende rondleidingen bij zeer diverse projecten. Zo is er om 13.00 uur een bezoek aan de wijk Strijp-R waar Piet Hein Eek zijn werkplaatsen heeft, maar ook veel woningen zijn gebouwd, onder meer in en bij enkele overblijfselen uit de Philipstijd, zoals een loopbrug, een laadperron, het voormalige pompgebouw RAG en een stuk leidingstraat. De ontwikkelaar is Amvest, het stedenbouwkundig plan van Diederendirrix Architecten en Buro Lubbers.

Volledig scherm Gebouw TR - de Innovation Powerhouse, genoemd naar de voormalige functie: die van energiecentrale - op Strijp-T in Eindhoven. Genomineerd voor de Dirk Roosenburgprijs 2019, GEVA Vastgoed, Atelier van Berlo, Eugelink Architect, De Bever Architecten © Michel Theeuwen

Op Strijp-T, het bedrijventerrein dat zijn functie houdt, kan om 11.00 uur een bezoek gebracht worden aan de voormalige energiecentrale van Philips, gebouw TR. Dat is door eigenaar GEVA BV en Ad van Berlo van ontwerpbureau Van Berlo omgebouwd tot Innovation Powerhouse, een modern gebouw voor innovatieve bedrijven, een ontwerp van Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur en De Bever Architecten.

Volledig scherm Plug in City Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Circulair bouwen is het thema van de rondleiding op Strijp-S door Plug-In-City, de tweede versie van dit uit hergebruikte (en/of straks weer opnieuw te gebruiken) materialen opgebouwde complex voor ambachtslieden, kunstenaars, ontwerpers en architecten. In 2017 kregen de ‘pluggers’ de Circular Economy Award van ABN Amro. De rondleiding - aanvang vanaf 13.00 uur - eindigt op het dakterras waar de bezoekers goed zicht hebben op de nieuwbouw op Strijp-S: Haasje Over bij Area51, de Trudo (groene) Toren aan het Ketelhuisplein en de nieuwe woontorens aan de Philitelaan/spoor.

Volledig scherm Philips Bedrijfsschool krijgt een nieuwe bestemming in Eindhoven © FotoMeulenhof

Stam + De Koning Bouw en Diederendirrix Architecten verzorgen om 15.30 uur een rondleiding in de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de rand van Philipsdorp/Strijp-S. Die wordt in opdracht van Foolen & Reijs Vastgoed omgebouwd tot 440 loftwoningen. In het gebouw, waar tot vorig jaar Summa College zat, komen ook voorzieningen voor bewoners, zoals een wasserette en een wellnesscenter en biefstukrestaurant Loetje. Deze activiteit past ook in de Dag van de Bouw die tegelijkertijd wordt georganiseerd.

Volledig scherm De stadswoningen aan de Havenstraat in het plan DOK40 van CRA Vastgoed, Wilma en Architecten aan de Maas © Michel Theeuwen

In dat kader zetten ook ontwikkelaar CRA Vastgoed/Wilma en aannemer Huybregts Relou de hekken van woningbouwproject DOK40 aan de Kanaaldijk-Zuid open, van 10.00 tot 16.00 uur. Op de locatie van de vroegere Van der Meulengarage - waar tot begin deze eeuw het Tapijtcentrum zat - verrijzen nu stadswoningen en appartementen. Een deel van het oude pand is herbouwd. Ontwerp: Architecten aan de Maas.

Volledig scherm Aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven is in het plan DOK40 een deel van het oude pand van garage Van der Meulen en het Tapijtcentrum herbouwd. Hier komen de appartementen van het plan. © Michel Theeuwen

De Dag van de Architectuur en de Bouw wordt om 20.00 uur in het Natlab aan de Kastanjelaan afgesloten met een architectuurfilm. Dat is de documentaire Kevin Roche: the quite architect’ van Mark Noonan. Roche overleed op 1 maart op 96 jarige leeftijd. Volgens de Iers-Amerikaanse architect is het de verantwoordelijkheid van de moderne architect om een passende omgeving voor de behoeften van de samenleving te creëren. Roche heeft bovendien veel oog voor de integratie van natuur in de gebouwen, een steeds belangrijker aspect in de huidige architectuur en stedenbouw. Roche ontving in 1982 de prestigieuze Pritzker Prize for Architecture.