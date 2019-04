‘Salaam Foundation Eindhoven houdt dubieuze inzamelingsacties voor weeshuis in Marokko’

In een brief aan Nederlandse gemeenten wijst de NCTV op in haar ogen ‘dubieuze’ inzamelingsacties voor een weeshuis in Marokko, die tot nu toe in totaal 300.000 euro hebben opgebracht, zo meldt NRC Handelsblad. Volgens de NCTV is het bekend dat ,,deze organisaties en hun achterban niet voldoende daadkrachtig zijn om een dergelijk bedrag bijeen te brengen.”

Belangrijk persoon

De NCTV wijst erop dat de Saudische extremistische prediker Mohammed al-Arifi in een video van Salaam oproept te doneren. De antiterrorismecoördinator wekt de suggestie dat het ingezamelde geld uit het buitenland komt en omschrijft vice-voorzitter Amar Nejjar van Salaam als ,,een belangrijk persoon die fondsen in Saoedi-Arabië en de Golfstaten weet aan te boren.”

Nejjar zegt dat er ,,absoluut geen buitenlandse financiering is voor onze projecten. De NCTV heeft zijn huiswerk niet gedaan. Knullig eigenlijk. De laatste keer dat ik in dat gebied ben geweest was twee jaar geleden, op bedevaart in Mekka. Ze schatten mij te hoog in.”

Transparant

De NCTV wijst erop dat er in zijn ogen bij de inzamelingsacties ,,geen transparantie (is) in de wijze waarop het bedrag is ingezameld en wie de donateurs zijn.” Nejjar ontkent dat. ,,We halen veel geld online op in live-uitzendingen. Je kunt per seconde zien hoeveel geld er binnenkomt en kunt dat ook terug kijken via Facebook en YouTube. We maken alleen vanwege privacy de namen van de donateurs niet bekend. Hoe transparant kun je zijn? We hebben de NCTV uitgenodigd om in onze boeken te komen kijken.”

In een reactie op haar website laat Salaam Foundation weten het ,,buitengewoon grievend‘’ te vinden ,,dat bedoeld of onbedoeld de indruk wordt gewekt dat de Nederlandse (moslim) burgers niet voldoende daadkrachtig zouden zijn om humanitaire projecten te financieren en afhankelijk zijn van buitenlandse financiering."

