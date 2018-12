Salarissen Neos-top in Eindhoven flink gestegen

Negenentwintigduizend euro salaris er bij, oftewel 23 procent, in een periode van zes jaar. Voorzitter Pim Dijkstra van de raad van bestuur van Neos in Eindhoven is er de afgelopen jaren wat salaris betreft flink op vooruit gegaan. Ook zijn collega in de raad van bestuur, Ting Yu Chu, zag zijn salaris de laatste jaren behoorlijk stijgen: met 14 procent, oftewel een stijging van 18.000 euro. Dat blijkt uit de jaarverslagen van Neos.

Dijkstra kwam daarmee in 2017 uit op een jaarsalaris van 155.000 euro, Chu op 146.000 euro. Neos is een instelling voor maatschappelijke opvang, die zich onder meer bezig houdt met de opvang van dak- en thuislozen, woonbegeleiding, beschermd wonen en crisisopvang. Jaarlijks gaat er bij Neos een bedrag om van iets meer dan 18 miljoen euro Bij de stichting werken 190 mensen.

Boven Balkenende-norm

Beide Neos-bestuurders zitten met hun jaarsalaris in 2017 boven de maximale beloning die is toegestaan in de wet normering topinkomens (WNT) voor instellingen in de (semi)publieke sector, beter bekend onder de term ‘Balkenende-norm’. Doel van die in 2013 ingevoerde wet is het tegengaan van bovenmatige salarissen en ontslagvergoedingen in de publieke sector.

De overschrijding van de norm bij het salaris van Dijkstra is 9500 euro, die bij Ching 1000 euro. Volgens de accountant van Neos is deze overschrijding echter toegestaan omdat beiden onder het overgangsrecht vallen. Dat recht werd van kracht bij invoering van de wet voor zittende bestuurders.

Niettemin was invoering van de WNT in 2014 voor de raad van toezicht van Neos aanleiding het mes te zetten in de salarissen van de beide leden van de raad van bestuur. Beiden moest met ingang van 1 januari 2015 8.000 euro inleveren, nadat ze in de jaren daarvoor nog salarisverhogingen hadden gekregen van in totaal respectievelijk 32.000 en 21.000 euro. Maar na de korting van 2015 zijn de salarissen van Dijkstra en Ching inmiddels al weer met 5.000 euro gestegen.

Budgetplafonds

In de Eindhovense gemeenteraad ontstond onlangs enig rumoer over de beloning van de Neos-top. Dat gebeurde nadat onder meer Neos-bestuurder Dijkstra in deze krant zijn ongenoegen had uitgesproken over de budgetplafonds die de gemeenteraad invoert voor zorgaanbieders. Die plafonds raken ook de maatschappelijke opvang raken.

Volgens PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers hebben zorgaanbieders als Neos echter 'boter op hun hoofd’ vanwege de hoge salarissen die de leden van de raad van bestuur krijgen. Hoger zelfs dan de WNT toestaat, betoogde het PvdA-raadslid.