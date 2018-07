SALDtech uit Eindhoven haalt geld op voor de commercialisatie van flexibele beeldschermen

Holst Centre/TNO heeft meer dan 10 jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe technologische oplossing voor de productie van ultradunne lagen op grote oppervlakken: Spatial Atomic Layer Deposition (ruimtelijk atomaire laag depositie). SALDtech, een spin-off van Holst Centre/TNO die dit jaar is begonnen, richt zich op de integratie van deze technologie in de productielijnen van fabrikanten van beeldschermen voor mobiele telefoons, tablets, televisies en computers.

Massaproductie

Potentieel

TNO is verheugd over de mogelijkheid die de financieringsronde SALDtech biedt. "De tweede investering van Innovatie Industries in een spin-off van TNO, na de investering in Nearfield Instruments vorig jaar, laat zien wat het potentieel is van het onderzoek dat we doen bij Holst Centre en TNO. Deze investering is een volgende stap in het versterken van de economische positie van Nederland en van Brainport in het bijzonder", zegt Jaap Lombaers, directeur bij TNO.