Salon Veneman in Eindhoven is een fantastische kijkdoos

EINDHOVEN - Of hij niet voor wat reuring kon zorgen, iets kon doen wat de aandacht zou trekken van voorbijgangers in de Tongelresestraat. Vroeg verhuurder VPS aan Woody Veneman. Nou, dat kon hij wel en binnen no time was Salon Veneman een feit.

La Loge, heet het, met veel schwung uitgesproken, en het klopt precies: Glenn Peeters en Bob Dieleman hebben Salon Veneman omgetoverd tot een fantastische kijkdoos-kamer waar je - neus tegen het glas - ogen tekort komt. De walk-by-gallery is nu te doen. In Eindhoven.

Muzikant én galeriehouder

De nieuwe kunstruimte, op de begane grond onder zijn woning op de Tongelresestraat 1 in Eindhoven, toont elke maand een nieuwe expositie. Van kunstenaars, ontwerpers en andere creatieven uit de regio. Woody Veneman, muzikant en nu dus tijdelijk ook zoiets als galeriehouder, opende afgelopen vrijdag alweer de vierde presentatie en is hij is blij dat het initiatief zo goed uitpakt. ,,Er komen hier opmerkelijk veel mensen voorbij en dan is zo’n presentatie-kijkdoos natuurlijk prima, iedereen staat wel even stil en gluurt naar binnen.”

De huidige exposanten Bob Dieleman en Glenn Peeters kennen elkaar uit de Eindhovense muziekscene. Dieleman droeg bij aan enkele albums van Peeters’ band Radar Men From The Moon en twee jaar terug werkten ze beiden aan het project Room ‘86, een door de jaren tachtig geïnspireerd thema in Dielemans winkel Oker Vintage Interior, te vinden op het Campinaterrein langs de Kanaaldijk.

Liep een beetje dood

Dieleman: ,,Vorig jaar hadden we al een plan om weer iets samen te gaan doen, maar dat liep een beetje dood door corona, maar toen had Woody plots een galerie. Waar wél dingen konden.”

Een huiskamersetting met kunst en design, dat moest het worden en gaandeweg ontwikkelde het plan zich steeds verder. ,,Een surrealistische kamer is het geworden, waarbij ik de interieur-dingen inbreng en Glenn zijn kunstwerken”, zegt Dieleman. Daarvoor is een van de wanden lipstift-rood geschilderd (‘Die kleur in de schemering, met een schemerlampje erop, dat doet het wel’) hangen en staan er veel postmoderne tafels, stoelen, wonderlijke lampen en andere attributen uit de jaren tachtig, de periode waarvoor Dieleman een zwak heeft.

Bedrukte lappen stof

Peeters toont wat oudere schilderijen en heeft speciaal voor La Loge een installatie gemaakt, bestaande uit bedrukte lappen stof die hij schuin in de ruimte heeft opgehangen. Gedurende de presentatie brengen zij ook andere gasten mee. ,,Zo gaat onder anderen Bram van Zuilen hier een avond muziek maken en komt later Lisa Baert langs, die komt een performance doen.”

Quote Iedereen zit maar in zijn eigen hok geniaal te wezen Woody Veneman, Muzikant / galeriehouder

La Loge past naadloos bij hetgeen Veneman wil doen in de salon: ,,Ik ken heel veel mensen en die hebben allemaal behoefte aan een podium. Maar die zijn er niet zoveel in de regio dus iedereen zit maar in zijn eigen hok geniaal te wezen. Dit is een prima plek om dat aan een breed publiek te laten zien. En het is hartstikke laagdrempelig, da’s ook fijn.”

Walk-by-gallery

Het gaat de muzikant/galeriehouder niet om een specifieke kunststroming of discipline: ,,Zeker niet, ik wil juist alles laten zien wat interessant is. Maar het is dus wel bedoeld als een soort kijkdoos; mensen moeten door het raam kijkend, het werk kunnen ervaren. Het is eigenlijk een walk-by-gallery. Daarom zoek ik wel een beetje naar werk dat iets heeft van een performance.”

Acteur Martijn Crins laat binnenkort zijn ‘dagboeken’ zien in Salon Veneman, Bart Hummelen een abstract lichtwerk en ook Hamer Körmeling staat al op het expo-lijstje. ,,Aanbod genoeg. En ik leer intussen heel veel verschillende mensen en disciplines kennen. Da’s ook tof.”



La Loge, Glenn Peeters en Bob Dieleman. Salon Veneman, Tongelresestraat 1, Eindhoven. Tot 18 februari.