Samen Op Stap Eindhoven organiseert Hollandse hap voor de buurt

Bijrijd­ster gewond na klap met auto op lantaarn­paal in Eindhoven

10:52 EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de Eisenhowerlaan in Eindhoven is woensdagmorgen een vrouw gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een klein kind. Dat was flink geschrokken, maar raakte niet gewond.