Samen werken aan woonproject: ‘Ik hoef geen eigen tuin’

Op de eerste kavelmarkt van het Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO) Meer&deel op Vredeoord hebben eenentwintig huishoudens hun eerste voorkeurskeuze aangegeven waar ze in het plan willen wonen. Afgelopen vrijdag konden zij symbolisch hun vlag zetten bij een van de vijf clusters van woningen.

Het plan is twee jaar geleden gestart. De deelnemers zijn regelmatig bij elkaar gekomen, want samen ontwikkelen en delen staat centraal bij meer&deel. Vrijdag was de eerste bijeenkomst op het nog braakliggend terrein De Scherf. De ontwerpen van de 39 grondgebonden woningen en appartementen zijn vergevorderd.

Gezamenlijke wasruimte

,,Deelnemers kunnen nu aangeven waarom zij wel of niet in een bepaald cluster willen wonen”, vertelt een van de initiatiefnemers en architecten, en toekomstig bewoner Philippe Rol. ,,De groep kan in gesprek gaan met mogelijke buren en aangeven wat de voor- en nadelen zijn van een cluster. Denk daarbij aan geluid, zoninval, de ligging van de veranda, wel of geen gezamenlijke wasruimte.”

Diverse commissies houden zich bezig met onderdelen van het plan zoals onder andere de energievoorziening, de tuin, een gezamenlijke hobbyruimte en mobiliteit. Er wordt gewerkt aan gezamenlijk gedragen keuzes op basis van de vier kernwaarden: een goede balans tussen samen en individueel, de kracht van het collectief, ruimte voor het onbestemde en verantwoord en natuurlijk wonen.

Quote We willen zoveel mogelijk delen. Denk aan auto’s en de tuin. Dat is de kracht van het collectief Philippe Rol

,,De kernwaarden gaan over de cultuur die we samen gaan delen. Als je even geen sociaal contact wil, kan dat. Verder willen we zoveel mogelijk delen. Denk aan auto’s en de tuin. Dat is de kracht van het collectief”, zegt Rol. ,,Als de woningen klaar zijn blijft het plan zich door ontwikkelen. Het is nooit af, het is een bewegend collectief. En de vierde waarde; duurzaamheid. Het zijn houten biobased huizen, gemaakt van natuurlijke grondstoffen. We werken met ontwerpen waarin de natuur de ruimte krijgt.”

Jong en oud kan deelnemen aan het project. Geen leeftijdsgroep wordt uitgesloten. Michiel (30) en Ana (29) willen heel graag wonen in een duurzaam project in een woongemeenschap vanwege de sociale contacten. Ine (63) en Frederiek (69) waren al langer op zoek naar ‘anders’ wonen. Ine: ,,De belangrijkste reden is dat hier straks meerdere generaties samen wonen. Daarbij kun je alles wat je kan bedenken op duurzaamheid inbrengen. En waarom moet je alles zelf hebben? Hier komen veel gezamenlijke faciliteiten.” Frederiek: ,,Ik hoef geen eigen tuin, maar straks met meerdere mensen de grote tuin bijhouden vind ik heel leuk.”

39 huishoudens

Na de zomer van 2021 hoopt Meer&deel compleet te zijn met 39 huishoudens, zodat de bouw kan beginnen. Geïnteresseerden kunnen kennis maken met het project op de bijeenkomst op zaterdag 10 oktober. Aanmelden en informatie op: www.meerendeel.nl.