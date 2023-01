Samen wroeten in de aarde in Voedselbos Henri Dunantpark

EINDHOVEN - Een Voedselbos voor het Henri Dunantpark. Kinderen én volwassenen gaan met de handen in de aarde. In maart worden de eerste bomen geplant

Nu nog een mooi winters plaatje, maar het stuk grond tegenover Speelpark de Splinter wordt vanaf maart een Voedselbos. Het start-ontwerp voor de eerste bomen is klaar. Stap voor stap wordt het bos verder uitgebreid. De eerste ideeën zijn er al: fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken. Kinderen en volwassenen aan de slag met planten en workshops.

Natuurliefhebber Eloise van der Laan is een van de initiatiefnemers. Zij wilde heel graag iets met ‘natuur’ doen in haar wijk Woenselse Heide. In het park voor haar deur stonden meters die de biodiversiteit aangaven. Die sloegen rood uit. ,,In mijn hoofd was ik al met plannen bezig. Ik wilde de kinderen erbij betrekken. Zij en ook volwassenen weten niet meer hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen.”

Iets voor de buurt betekenen

Begin 2020 maakt welzijnsorganisatie Buurt in Bloei een rondje door de wijk. Zij belden aan bij de bewoners met de vraag: ‘Wil je iets voor de buurt betekenen?’ Van der Laan reageerde enthousiast. Zo ook haar buurvrouw Kim Sporkslede. Zij ervaarde tijdens de lockdowns hoe heerlijk het was om in de tuin aan het werk te zijn.

,,Maar een project in mijn eentje draaien is moeilijk. Via Buurt in Bloei zijn we in contact gebracht met Hugo Jansen, beheerder van Speelpark de Splinter. Hij had een stuk land ter beschikking en zo is het idee voor een Voedselbos ontstaan en vielen twee puzzelstukjes samen.”

Quote Samen met de vingers in de aarde met educatieve activitei­ten en gezamen­lijk onderhoud Eloise van der Laan

Het één hectare grote terrein tegenover de Splinter wordt onder andere gebruikt voor het Splinterspektakel. De rest van het jaar ligt het er ongebruikt bij. De helft daarvan wordt nu voedselbos. ,,Veel van de voedselbossen zijn particulier, maar deze is straks toegankelijk en gaat hopelijk zorgen voor de verbinding met iedereen in de omliggende wijken. Samen met de vingers in de aarde met educatieve activiteiten en gezamenlijk onderhoud. Het moet een buurtproject worden”, aldus een enthousiaste Van der Laan.

Pitch voor subsidie

En zo gaat het balletje rollen. Voedselbossen worden bezocht, buurtbewoners en scholen benaderd en de gemeente Eindhoven erbij betrokken. ,,Die zijn welwillend, maar we moeten voldoen aan regels en dat heeft zijn tijd nodig. We wachten nu op het moment dat we een pitch voor hun kunnen houden voor subsidie.” Maar een ding staat al vast: ,,We gaan er iets moois van maken, een plek waar iedereen zich fijn voelt”

Ideeën, vrijwilligers en sponsoring zijn welkom. Voor meer informatie en aanmelden kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar info@speelparksplinter.nl ter attentie van Hugo Jansen.