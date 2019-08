Samenwerking musea Eindhoven, Helmond, Nuenen en Valkenswaard

Het RHCe, Van Abbe Museum, DAF Museum, Philips Museum, Eindhoven Museum, Museum Helmond, Vincentre in Nuenen, het Nederlands Steendruk Museum in Valkenswaard zijn tot de conclusie gekomen dat ze allemaal bezig zijn met vernieuwing of uitbreiding. In het voorjaar is daarom het initiatief ontstaan om te kijken of er winst is te behalen op het gebied van marketing, collectiebeheer, onderzoek en presentatie.

Aan het Mondriaan Fonds is geld gevraagd voor onderzoek naar de mogelijkheden van een samenwerking, zegt directeur Ward Rennen van het Eindhoven Museum (het preHistorisch Dorp en Museum door de Stad). De musea willen een buitenstaander met een frisse blik naar de opties laten kijken.

Potentieel

Rennen zegt dat het museumbezoek toeneemt maar hij denkt dat er toch nog veel potentieel is. ,,Iedereen kent wel een paar musea in de regio maar lang niet iedereen kan ze allemaal opnoemen. We kunnen elkaar groter maken door bijvoorbeeld arrangementen aan te bieden of bezoekers naar elkaar door te verwijzen.’’

De museumdirecteur hoopt dat door de samenwerking bovendien meer geld overblijft voor onderzoek. ,,We hebben allemaal beperkte middelen en moeten elk kwartje omdraaien. Onderzoek naar onze collecties is nodig voor nieuwe presentaties en nieuwe activiteiten’’, benadrukt hij.

In een ver verleden hadden musea in de regio structureel overleg met elkaar maar dat is verwaterd, zegt Rennen.

Brainport

De betrokken museumdirecties zijn dit jaar al meerdere keren bij elkaar gekomen. Het eerste resultaat van de prille samenwerking is te zien in de nieuwe editie van FRITS Magazine. In een gezamenlijke advertentie presenteren de betrokken partijen zich als de musea van Brainport. ,,Het was een eerste kans die we niet wilden laten liggen.’’

Rennen sluit niet uit dat andere musea nog aanhaken. ,,We moesten ergens beginnen.’’

Voor zijn komst naar Eindhoven leidde Rennen een samenwerkingsverband van musea in Utrecht. Toch is hij niet de geestelijk vader van het idee. ,,Het is echt een gezamenlijk initiatief’’, zegt hij.

In september hopen de betrokken musea groen licht te krijgen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een samenwerking.