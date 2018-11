Samenwerking Philips en Erasmus Universitair Medisch Centrum

Drie kantines Eindhoven­se universi­teit gesloten in verband met Hantavirus

13:46 EINDHOVEN - De kantines in MetaForum en Gemini en de Zwarte Doos op de campus van de Eindhovense Technische universiteit (TU/e) zijn tot nader order gesloten. Aanleiding daarvoor is dat een kantinemedewerkster van Eurest, dat de drie horecagelegenheden exploiteert, is gediagnosticeerd met het zeldzame Hantavirus. Er zou zelfs sprake zijn van een ziekenhuisopname.