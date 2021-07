SAMIMI wil een huiskamer zijn voor vergeten ouders in Eindhoven, maar gemeente ligt vooralsnog dwars

Net voor de vakantie op de bonnefooi nog even een coronaprik halen in Eindhoven en Helmond

11:13 EINDHOVEN - De GGD Brabant-Zuidoost is zaterdagochtend in Eindhoven en Helmond begonnen met uitdelen van coronavaccinaties aan mensen zonder afspraak. Vanwege de drukte ging de priklocatie in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven al iets eerder open. Bezoekers zonder afspraak noemen uiteenlopende redenen, maar vakantie is toch het meest gehoord.