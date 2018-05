Sancha Schuurs uit Eindhoven schrijft boek over bijzonder kattenproject op Kythira

EINDHOVEN - Wie wel eens in Griekenland is geweest, weet dat je er op straat bijna struikelt over de zwerfkatten. Ze hopen zich op bij vuilcontainers of bij restaurants in de hoop wat eten toegeworpen te krijgen. Volle buikjes in de zomer maar honger als de toeristen in de winter weg zijn.