Sanering varkenshouderij in najaar van start: hoe meer stank, hoe hoger op de lijst

Dat blijkt uit een brief die landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) dinsdagochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het plan voor de warme sanering stond twee jaar geleden al genoemd in het regeerakkoord. Voor het pakket aan maatregelen is in totaal 200 miljoen gereserveerd. 120 miljoen daarvan is bestemd voor de sanering zelf. Dat geld wordt besteed aan het opkopen van dierenrechten en het vergoeden van het verlies dat stoppende varkenshouders maken op hun stallen. De overige 80 miljoen is onder meer bestemd voor innovatie om tot schonere stallen te komen. Het zwaartepunt van de sanering ligt in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daar zitten immers de meeste grootschalige varkensbedrijven en is de geuroverlast het grootst.