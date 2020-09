Sappelen voor congreslocaties in regio Eindhoven: vooral 'kleine’ bijeenkomsten in coronatijden

Voor de zakelijke evenementen in het Evoluon is het 'terug bij af', zegt directeur Franc Dubbelman onomwonden. De multinationals hebben voor de rest van het jaar hun evenementen afgeblazen. Eind deze maand is het iconische gebouw gastheer voor een medisch congres. Maar daar komen maximaal honderd bezoekers. ,,Een kwart van het normale aantal."

Op de agenda staan wat kleinere bijeenkomsten, een training met tien personen en een gezelschap van zo'n twintig mensen. ,,Voor corona vond ik een offerte van 15.000 euro niet de moeite waard. Nu ben ik blij met een offerte van 1.500 euro."

Contact

Dubbelman ontleent aan gesprekken met nationale en regionale bedrijven 'een sprankje hoop'. Mensen hebben behoefte aan contact, dat is wel duidelijk. Het Evoluon is er klaar voor. Het restaurant is sinds gisteren weer open, en de congres- en vergaderruimtes zijn coronaproof. Tot driehonderd bezoekers zouden een zitplaats kunnen krijgen. Wel zijn bij zo'n aantal langere pauzes nodig om de stromen naar de toiletten in veilige banen te leiden, zegt Dubbelman.

Kleine bijeenkomsten

Bij Van der Valk in Eindhoven ontbreken eveneens de grotere evenementen of congressen, maar zijn er volgens directeur Rick Polman wel 'veel kleine bijeenkomsten'. ,,In de zalen hebben we 50 procent van de aantallen bijeenkomsten in vergelijking met voor corona. Maar in aantal personen is dat maar 25 procent."

Polman ziet zowel multinational ASML als een klein bedrijf ruimtes boeken voor kleinere gezelschappen. ,,Vaak gebeurt dat in combinatie met videoconferencing, zodat contact kan worden gelegd met medewerkers op andere locaties."

Ook in Koningshof in Veldhoven wordt digitalisering en het ontstaan van hybride vergaderingen met live en digitale deelname als grote trend gezien, laat een woordvoerster weten. In de congres- en vergaderruimtes worden volgens haar weer zakelijke bijeenkomsten als evenementen en trainingen gehouden. Koningshof geeft geen inzage in de bezettingsgraad van de zalen.