Sappen van Coca-Cola in Valkenswaardse zak: Mega-Inliner boekt succes in Zuid-Afrika met milieuvriendelijk alternatief

Ook de hond mag op vakantie: ‘Het is net of je met een klas kinderen op kamp bent’

13:52 EINDHOVEN - Een hond is dezer dagen veel meer dan alleen een trouwe vriend. Hij is voor velen een steun en toeverlaat waarvoor alles moet wijken. Last van zijn rug? Dan volgt een rit naar de osteopaat. Moeizame jeugd gehad? Dan is er de gedragstherapeut. En na een jaar ‘trouwe dienst’ wacht natuurlijk een welverdiende vakantie. Sorry? Ja hoor, Heidi van Sambeeck legt uw hond een week lang in de watten.