‘Saufen und headbangen’: wegens succes twee Oktober Metalfesten in een jaar in Klokgebouw

Een uitgesteld Oktoberfest in maart; door de coronamaatregelen was het eerder dit jaar een noodgreep voor de Eindhovense boeker Loud Noise. De komende editie vindt wél plaats op de geplande datum: zaterdag 1 oktober, in het Klokgebouw in Eindhoven. En zo zijn er twee Oktober Metalfesten in één jaar.

Er is nu wel de nodige concurrentie in Eindhoven, van onder meer Kamping Kitsch Oktoberfist Fest (op 24 september), Oktoberfest Ride (ook op 1 oktober, bier drinken na het fietsen) en Oktoberfest Biercantus (6 oktober).

Volledig scherm Een skullpull © Loud Noise

Quote Tankard maakt thrashme­tal, komt uit Duitsland en schrijft alleen maar liedjes over bier: een ‘no-brai­ner’ voor ons Tjerk Maas, Loud Noise

Uniek in de Benelux

Alleen heeft Das Oktober Metalfest een unique selling point: met lederhosen aan en ‘skullpullen’ in de hand headbangen op keiharde muziek. In de Benelux komt waarschijnlijk alleen Graspop Metal Moose een beetje in de buurt; een après-ski-achtig feest van Graspop in Dessel (B), in Sportpaleis Antwerpen.

De bands die optreden houden wel van een feestje, weet organisator Tjerk Maas. ,,Thashmetalband Gama Bomb uit Noord-Ierland heeft lol hoog in het vaandel staan. Tankard maakt thrashmetal, komt uit Duitsland en schrijft alleen maar liedjes over bier: een no-brainer voor ons. Headliner van het festival is de Finse powermetalband Stratovarius. Die spelen niet per se lollige muziek. Maar ze zijn niet vies van een drankje en hebben heel erg veel lol op het podium.”

Volledig scherm Het Vlaamse Fleddy Melculy © persfoto

Bratwusthalle

In het Klokgebouw wordt de boel intern een beetje verplaatst voor het festival. Want de kleine hal - de Bratwusthalle, met een kleiner, tweede podium aan de kant van de Beukenlaan - moet dicht blijven. Maas: ,,Die hal bleek ineens niet goed genoeg meer geïsoleerd. Het kleine podum is nu geïntegreerd in de andere hallen.”

Op dat kleine podium onder meer lollige schlageracts als Thorsten von Lippe Biesterfeld, Heavy Hoempa en Zanger Niley.

Verder op het programma: de Vlaamstalige punkmetalband Fleddy Melculy, Heidevolk, Power Paladin, Evil Invaders, Skroetbalg en Theigns & Thralls, met Kevin Ridley van de bekende metalfolkband Skyclad. Maas: ,,Er is goeie muziek en meer dan genoeg bier. Dus gas erop, lederhosen of dirndl aan, en saufen und headbangen!”