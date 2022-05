Sawinah (23) wint missverkiezingen én 'hoeft geen man te zijn' als dragqueen

Tribeca en Lindehof in race voor titel beste restaurant

REGIO - Restaurants Tribeca in Heeze en De Lindehof in Nuenen - allebei met twee Michelinsterren - zijn in de race voor de titel ‘beste restaurant van Nederland’. Ze hebben geduchte concurrentie van De Librije in Zwolle (drie sterren) dat de voorgaande zes keer de belangrijkste categorie van de Restaurant Awards won.

