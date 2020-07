Scanauto moet Eindhovense foutparkeerders gaan betrappen

Parkeerbonnen onder de ruitenwisser van de auto zijn in Eindhoven binnenkort verleden tijd. Eind dit jaar gaat er een scanauto rondrijden in het centrum van de stad die aan de hand van het kenteken van auto's controleert of er wel parkeergeld is betaald. Is dat niet het geval, dan wordt er een parkeerbon keurig netjes thuisgestuurd.

,,Zo'n scanauto is een stuk efficiënter dan de huidige werkwijze", zegt de Eindhovense wethouder van verkeer, Monique List (VVD). ,,Een auto kan op een dag veel meer straten controleren dan onze boa’s, de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente, kunnen doen. De pakkans voor niet-betalende parkeerders wordt zo een stuk groter. Die boa's kunnen we dan bovendien voor andere zaken op het gebied van verkeer in de stad gaan inzetten.”

De verwachting is dan ook dat de Eindhovense inkomsten uit parkeerbonnen behoorlijk zullen stijgen. In 2019 zijn er zo’n 50.000 parkeerbonnen uitgedeeld, juridisch gezien naheffingen geheten. Dat leverde het stadsbestuur een bedrag op van zo'n 3,25 miljoen euro. Volgens een eerste raming zal de scanauto zorgen voor maar liefst een verdubbeling van de miljoenenbedrag.

Voorwaarde is wel dat in alle delen van het centrum van de stad en in de wijken rondom het centrum waar met parkeervergunningen wordt gewerkt kenteken-parkeren wordt ingevoerd. ,,Dat is op veel plekken al wel het geval, met name in het centrum, maar nog lang niet overal. Dat gaan we de komende tijd eerst in orde maken, zodat we eind dit jaar meteen een goede start kunnen maken met de scanauto. “

Twee ton

Voorlopig gaat het om een proef van een jaar, benadrukt List. ,,We willen er eerst ervaring mee opdoen. Pas als het bevalt, gaan we er mee door.” Het prijskaartje dat aan de proef hangt, is daarom ook beperkt: de (elektrische) auto met bijbehorende camera’s worden geleased. De kosten: twee ton. Overigens voeren de gemeentelijke boa’s voeren tijdens de proef nog wel nacontroles uit of de boetes die de scanauto uitdeelt wel terecht zijn.

Eindhoven is bij lange na niet de eerste stad die van start gaat met zo'n scanauto. Diverse andere grotere plaatsen gingen de stad hierin voor, waaronder Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Breda. De positieve ervaringen met deze manier van parkeercontroles leidden medio vorig jaar tot een door de gemeenteraad aanvaarde motie om er ook in Eindhoven mee te gaan werken.