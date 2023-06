Scepsis over Eindhovens vuurwerkverbod in gemeenteraad, ondanks meerderheid: ‘Is dit wel de oplossing?’

Bij FC Eindhoven opgebloei­de Belg maakt de sprong naar de eredivisie: ‘Toe aan een volgende stap’

Brian De Keersmaecker (23) is volgend seizoen te bewonderen in de eredivisie, bij Heracles Almelo. De Belg, die bij FC Eindhoven in drie jaar tijd uitgroeide tot een sterkhouder, doorliep dinsdag met succes de medische keuring en zette een krabbel onder een verbintenis tot 2027.