Schaakgekte door Netflix-serie: ‘Maar eigenlijk net op het verkeerde moment’

‘Snel bouwen met systeem­bouw woningen, maar toch geen eenheids­worst’

7 december NUENEN/VELDHOVEN - Industriële systeembouw van woningen, dat kan de oplossing zijn voor het grote tekort aan betaalbare woningen. In delen uit de fabriek geleverde bouwpakketten kunnen snel en goedkoop geproduceerd én in elkaar gezet worden. En daar is grote behoefte aan.