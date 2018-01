Schaatsbanen smelten weer weg, paviljoens worden afgebroken

De organisaties kijken met tevredenheid terug op de afgelopen drie á vier weken. Op de Markt in Eindhoven kwamen opnieuw zo'n tien- tot elfduizend mensen in actie op de dunne ijzers. ,,In het begin trokken we meer bezoekers. Later hadden we vier regendagen. Alles bij elkaar zitten we op hetzelfde niveau als vorig jaar", zegt Lo Boelhouwers namens de Eindhovense organisatie. ,,Alles is goed verlopen, we kijken heel positief terug op deze editie." Het afbreken in Eindhoven duurt nog een paar dagen. Vrijdag is alles opgeruimd.