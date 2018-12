Schaatsen in slim licht op TU Eindhoven

Vijfvoudig kampioen Jing Wang uit Eindhoven ‘popt’ op Urban Dansdagen in Parkthea­ter

16:03 EINDHOVEN - Hij is Nederlands beste ‘popper’. Maar Jing Wang (35) uit Eindhoven moet vaak uitleggen wat dat is. Op de Urban Dansdagen komend weekend in het Parktheater geeft hij een workshop.