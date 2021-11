Schaatsen zit dus wél in het dna van de stad; IJsclub Eindhoven viert 75-jarig bestaan

EINDHOVEN - In de 75 jaar sinds de oprichting heeft de IJsclub Eindhoven ups en downs gekend. Nu is de club gezond. ,,Ik zag vandaag veel jeugd op de baan’’, zegt Dorus van den Boom, lid sinds 1966.

Bij een gesprek over de geschiedenis van de ijsclub komt onvermijdelijk ook de dreigende sluiting van het ijssportcentrum ter sprake. ,,Dat speelde voor het eerst in 2011’’, vertelt voorzitter Willem Maris. Eindhoven wilde weliswaar een sportstad zijn, ‘maar schaatsen zit niet in het dna van de stad’, vond met name de VVD-fractie in de gemeenteraad.

Ongekende taferelen

Exploitatie van een kunstijsbaan was geen taak voor de gemeente, meenden de liberalen. Een paar jaar later was het nota bene een wethouder van de SP die voorstelde het ijssportcentrum aan de Antoon Coolenlaan daadwerkelijk te sluiten. Dat leidde tot ongekende taferelen op de publieke tribune in de vergaderzaal op het stadhuis.

,,Daar wisten ze blijkbaar niet dat er hier wel 25 verenigingen actief zijn’’, zegt vicevoorzitter Marianne Vincken. De grootschalige protesten hadden effect. Het beheer van het centrum is nu in handen van Sportfondsen. Daar is het bestuur van de ijsclub tevreden mee. ,,Al zouden ze wat meer activiteiten kunnen organiseren’’, meent Vincken. ,,Nu moet alles van de verenigingen komen.’’

Quote Een prachtbaan van wel 800 meter op de plaats waar later zwembad De Tongelreep is aangelegd Dorus van den Boom, IJsclub Eindhoven

De eerste 25 jaar van het bestaan was de club overigens afhankelijk van koning Winter. Zodra het genoeg gevroren had, was het op zondag een drukte van belang op het Diepmeerven op de Leenderhei en op de gemeentelijke ijsbaan. ,,Dat was een prachtbaan van wel 800 meter op de plaats waar later zwembad De Tongelreep is aangelegd’’, aldus Dorus van den Boom, die zich in de geschiedenis van de vereniging heeft verdiept. Maar de hardrijders, paarrijders en schoonrijders wilden een eigen baan. Die kregen ze, in de Gestelse Ontginning. Tot die in 1968 moest wijken voor de nieuwbouwwijk Hanevoet.

Gift van een miljoen gulden

Niet getreurd, want met een gift van een miljoen gulden van Philips kwam de kunstijsbaan snel dichterbij. Die werd geopend in 1970. Een houten Pelikaanhal overdekte de ijshockeybaan, de 400 meterbaan lag in de open lucht. Later werd die ook voorzien van een overkapping. ,,Aanvankelijk miste ik de regen wel’’, grapt Vincken. ,,Want dan was het veel rustiger op het ijs.’’

Gouden schaatsje

In 75 jaar heeft de club zich bewezen bij de schaatsliefhebbers. Denk aan het jaarlijkse s.p.i.-rijden (schaats prestatie insigne, ofwel het gouden schaatsje) en het populaire Basisschoolschaatsfestijn. Dat vindt, onder voorbehoud van corona, weer plaats op vrijdag 19 november. Een week later, op zaterdag de 27ste, viert IJsclub Eindhoven het 75-jarig bestaan. Met onder meer een toertocht van 75 minuten en de onthulling van een kunstwerk. Hoe dat eruit ziet weten we nog niet. Wel dat er iemand veel heeft gezocht naar oude Friese doorlopers en andere houten onderbinders...