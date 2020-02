Schade na storm Ciara in Zuidoost-Brabant beperkt

EINDHOVEN/HELMOND - De storm die zondag over ons land trok, heeft ook in de regio hier en daar bomen ontworteld, takken afgerukt en dakpannen doen sneuvelen. Een dag na de avond ervoor blijken de schades mee te vallen.

Omgewaaide bomen, afgerukte takken en ondergelopen kelders. Brandweerlieden van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hadden het zondag behoorlijk druk met de gevolgen die storm Ciara in deze regio had. In totaal kwamen 169 meldingen binnen, verreweg de meeste uit Eindhoven (53), gevolgd door Helmond (17) , Veldhoven en Heeze-Leende (beide 9). Acht keer moest de brandweer uitrukken in verband met wateroverlast.

Uiteindelijk viel het met de wind hier nog mee. Vorig jaar, tijdens het korte maar zeer heftige noodweer op dinsdagavond 4 juni, werd de Veiligheidsregio overstelpt met in totaal 696 meldingen. In Eindhoven legden toen in tien minuten tijd duizend bomen het loodje. Zondagavond bleef dat beperkt tot 35 stuks. Onder meer drie vers aangeplante dennenbomen op de vernieuwde Vestdijk woeien om. Twee ervan kunnen nog worden teruggezet, aldus de gemeente.

Geen ‘echte’ storm

Zondagavond werd in deze regio gemiddeld windkracht 8 gemeten. Nog net geen ‘echte’ storm, want die begint officieel pas bij 9 Beaufort, aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. De zwaarste windstoot, gemeten door het weerstation op de Vliegbasis Eindhoven, had een kracht van 96 kilometer per uur. Heel wat minder dan de piek van 108 km/uur, gemeten op 10 maart vorig jaar. De zware storm van 18 januari 2018 was nog een graadje erger: toen werd een windvlaag van 111 kilometer per uur geregistreerd.

Het aantal grotere incidenten bleef zondag beperkt. In Valkenswaard waaide een stuk muur van de eerste verdieping van een woning aan de Eindhovenseweg om. De brokstukken vielen enkele meters omlaag, vlak naast een geparkeerde auto. In Eindhoven, achter de Pastoor Van Arskerk in Woensel, waaide een scheidingsmuur van zo’n 15 meter lang om. In Helmond, op de Wilhelminalaan, raakte één vallende boom twee auto’s.

Quote Allerlei los materieel op het platform, pilonnen bijvoor­beeld, hebben we verwijderd of vastgezet Woordvoerster Eindhoven Airport Bij het IJssportcentrum Eindhoven waaiden enkele dakplaten los. Volgens manager Robin van der Heijden bedraagt de schade ‘een paar duizend euro’. ,,Uit veiligheidsoverwegingen hadden we zondag aan het begin van de middag al besloten om het de 400 meter-baan te sluiten. Je wilt niet dat er dakplaten naar beneden komen als mensen daar aan het schaatsen zijn. Tot 16.30 uur kon men terecht op de binnenbaan.”



Ook Eindhoven Airport, waar zondag twee toestellen niet konden landen en één vlucht werd geannuleerd, had voorzorgsmaatregelen getroffen. ,,Allerlei los materieel op het platform, pilonnen bijvoorbeeld, hebben we verwijderd of vastgezet”, zegt een woordvoerster. ,,Op het bouwterrein aan de voorkant zijn pas aangeplante boompjes met spanbanden vastgezet.”

De natuur in Zuidoost-Brabant is de storm redelijk ongeschonden doorgekomen. Volgens boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer, blijft de schade hoofdzakelijk beperkt tot afgerukte takken en enkele omgewaaide bomen. Hij waarschuwt wandelaars op takken die ‘op half elf’ hangen: ,,Die situaties worden de komende dagen door de boswachters opgelost.”

Claims

Interpolis in Tilburg had het er maandag flink druk mee: de verzekeraar kreeg drie keer zoveel claims als op een doorsnee maandag. Begin van de middag stond de teller op 1.400 stuks. ,,En daar gaan er nog de nodige bij komen”, zegt een woordvoerder. ,,Verreweg de meeste schades betreffen woningen: 1.300 in totaal.” Ook wat het aantal meldingen betreft, steekt de storm van januari 2018 er met kop en schouders bovenuit. Op één dag kreeg de verzekeraar toen 8.600 schademeldingen.