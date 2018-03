Schadevergoeding voor gedupeerde reiziger Chris de Zeeuw uit Eindhoven

Vliegmaatschappij Wizz Air heeft De Zeeuw deze week 1200 euro aan schadevergoeding betaald. Vorig jaar augustus werd zijn vlucht vanuit Tuzla in Bosnië Herzegovina op het allerlaatste moment geschrapt. Bij de voorafgaande vlucht zou het toestel geraakt zijn door vogels, waardoor het aan de grond gehouden werd.

Wizzair bood aanvankelijk aan om het ticket om te boeken of terug te betalen. Extra kosten voor vervoer naar huis, hotelovernachtingen en verblijf zouden eveneens worden vergoed. Maar dat viel uiteindelijk zwaar tegen, vertelt De Zeeuw: ,,Mijn vriendin en ik kregen elk 250 euro aangeboden."

'Niets geregeld'

De kosten voor het stel liepen fors op. ,,In Tuzla was helemaal níets geregeld. Niemand die de reizigers op het vliegveld -midden in een weiland- begeleidde", blikt de Eindhovenaar terug. ,,We hebben toen maar een taxi naar Sarajevo genomen. Dat alleen al kostte ons 75 euro."

De kosten voor De Zeeuw en zijn vriendin liepen daarna flink op. De eerstvolgende vlucht terug naar Eindhoven zou pas tien dagen later vertrekken. Daar wilde het stel niet op wachten; er moest die week door hen ook weer gewerkt worden. Na een dag vol onzekerheid en twijfels besloten zij met de bus terug te gaan. Inclusief het waardeloos geworden retourticket, een extra hotelovernachting plus verblijf kostte hen dat 1137 euro, plús dertig uur reistijd.

Wizzair weigerde de door De Zeeuw ingediende claim uit te keren, waarna De Zeeuw, met ARAG Flight Claim Service in de arm, naar de rechter stapte. Deze stelde de Eindhovenaar in het gelijk. ,,Inmiddels is het bedrag overgemaakt", zegt De Zeeuw verheugd.

