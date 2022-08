Scheidend GGzE-bestuurder weet uit eigen ervaring: ‘Als je mentaal ziek bent, kun je rekenen op verlegenheid’

Ruud van Nistel­rooij voelt dat er bij PSV hoogspan­ning is voor de strijd met AS Monaco: ‘Momenten bepalend’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV blikte maandag vooruit op het duel van PSV met AS Monaco, dat dinsdagavond bepaalt of de Eindhovenaren in hun Champions League-droom kunnen blijven. ,,Fysiek staan we er nu gelijk voor, verwacht ik. Vorige week werd het bij ons na vijf kwartier duidelijk minder.”

8 augustus