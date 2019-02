Scheids uitgescholden en bedreigd na jeugdwedstrijd in Eindhoven

De 23-jarige Vorstenbosch heeft een klacht ingediend bij de tuchtcommissie van de KNVB en de zaak aangekaart bij de Eindhovense voetbalclub Brabantia. Het incident vond plaats zaterdagmiddag aan het eind van de wedstrijd tegen Best Vooruit JO13. Die match eindigde in 0-0. Direct na afloop hoorde Vorstenbosch hoe een van de spelertjes van Brabantia luidkeels zijn ongenoegen uitte over het verloop van de wedstrijd.