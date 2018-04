Schennispleger met broek op de enkels in Philips de Jonghpark Eindhoven

Politie vindt 15 kilo xtc en 2 kilo speed in woning van 57-jarige Eindhovenaar

17:09 EINDHOVEN - In een woning in Woensel-Zuid in Eindhoven heeft de politie woensdag 15 kilo xtc-pillen en 2 kilo speed aangetroffen. De 57-jarige bewoner is opgepakt.