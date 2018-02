Schermenfabrikant Ctouch uit Eindhoven in zee met Frans Kickle

Marco van Ginkel ontbreekt tegen Excelsior: 'We proberen hem op te lappen'

14:44 PSV-aanvoerder Marco van Ginkel ontbreekt bij PSV in het thuisduel met Excelsior. De captain heeft nog last van een knieblessure en kan daardoor niet spelen. Mogelijk is hij er zaterdag in het uitduel met Sparta wel weer bij, zo vertelde trainer Phillip Cocu dinsdag tijdens de persconferentie voor PSV-Excelsior.